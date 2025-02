Un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza ha portato all’arresto di un 33enne di Arborea. Nella casa dell’uomo sono stati trovati infatti 105 grammi di cocaina e oltre mezzo chilo di marijuana.

Nel corso delle perquisizioni inoltre sono stati rinvenuti anche diverse migliaia di euro in contanti. L’allarme è scattato dopo un iniziale controllo effettuato sull’uomo, addosso al quale era stata rinvenuta una piccola quantità di cocaina.

Dopo aver analizzato la casa di Arborea, i militari si sono poi recati anche nella sua casa in affitto a Santa Teresa di Gallura, trovando dell’altra cocaina, addirittura in quantità superiore.

Così, questa mattina si è tenuto il processo per direttissima in cui il 33enne ha chiesto di poter patteggiare, con la decisione attesa per le prossime ore.

