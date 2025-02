Nella mattinata odierna, i Carabinieri della Stazione di Assemini hanno tratto in arresto un 51enne, residente a Cagliari ma domiciliato ad Assemini, in esecuzione di un’ordinanza emessa dalla Procura della Repubblica – Ufficio Esecuzioni Penali di Cagliari. Il provvedimento ha disposto la revoca del decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione e il contestuale ripristino della detenzione.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per una serie di reati contro il patrimonio, era stato ammesso a una misura alternativa alla detenzione attraverso l’affidamento ai servizi sociali. Tuttavia, il beneficio è stato revocato e il soggetto dovrà ora scontare la pena residua di 1 anno e 8 mesi di reclusione per tentata rapina, reato aggravato dalla recidiva.

L’episodio alla base della condanna risale a un fatto avvenuto nel quartiere Stampace di Cagliari. In quell’occasione, il 51enne, con atteggiamento minaccioso, aveva tentato di sottrarre con la forza una sigaretta a un passante, comportamento che ha portato alla sua incriminazione per tentata rapina. Nel corso del procedimento penale, gli era stata concessa la possibilità di richiedere una misura alternativa alla detenzione, ma l’interessato non ha provveduto ad avviare le procedure necessarie. Di conseguenza, la Procura ha disposto il ripristino dell’ordine di esecuzione, che si è concretizzato con l’arresto eseguito questa mattina dai Carabinieri di Assemini.

Dopo le formalità di rito, il 51enne è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Uta, dove sconterà il periodo di reclusione disposto dall’Autorità Giudiziaria.

