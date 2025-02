Notte di paura ad Assemini dove due auto parcheggiate in via Coghe hanno misteriosamente preso fuoco intorno alle 4.40 del mattino.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del fuoco con il supporto di un’autobotte per poter spegnere l’incendio che era divampato e per mettere in sicurezza l’area.

Il fumo infatti aveva invaso anche le case circostanti e una coppia di anziani che abita vicino a dove è scoppiato il rogo è stata soccorsa dai Vigili con il contributo del personale sanitario.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it