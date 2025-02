Guardia di Finanza, addio al cane antidroga Demon: aveva 7 anni

La Guardia di Finanza di Cagliari ha salutato il finanziere a quattro zampe Demon: aveva 7 anni, fatale una grave malattia.

Pastore belga Malinois, era specializzato nel fiuto dí stupefacenti al fianco del suo conduttore, l’appuntato Lorenzo Cadelano. Una coppia molto affiatata, che aveva risolto diversi casi nella lotta al narcotraffico.

Tra i risultati di rilievo il rinvenimento, nel settembre 2022, di circa 6 chili di cocaina occultati in un doppiofondo celato all’interno di un’autovettura. In seguito venne fermato, grazie al suo fiuto, un soggetto di nazionalità nigeriana in arrivo all’aeroporto di Elmas con oltre un chilo di eroina.

