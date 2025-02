Cagliari, Giardini pubblici abbandonati: “Gli ultimi lavori nel 2005”

Il consigliere Giuseppe Farris ha presentato una interrogazione in cui denuncia lo stato di grande degrado di uno dei luoghi storici della città

I Giardini pubblici di Cagliari sono in pieno stato di degrado. Per questo il consigliere Giuseppe Farris ha presentato una interrogazione al sindaco Massimo Zedda in cui denuncia la situazione di abbandono.

“Gli ultimi lavori di riqualificazione risalgono al 2005, sotto la Giunta di Emilio Floris. Da allora sono stati abbandonati” fa sapere con un post sui social.

Le conseguenze sarebbero evidenti: i cancelli d’ingresso stanno collassando. Il chiosco bar, circondato da mastelli e frigoriferi imballati, è chiuso. Il costone roccioso che conduce al Colle di Buoncammino è transennato. Le statue delle 4 stagioni sono ancora prive delle teste, mozzate dai vandali. La scultura di Staccioli è imbragata e abbandonata nel parco.

“Una normale Amministrazione Comunale prima di avviare nuove opere dovrebbe curare la manutenzione dell’esistente”.

