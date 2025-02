Cagliari, si lavora per il rinnovo contrattuale di Yerry Mina

Il difensore colombiano classe 1994 è diventato un pilastro della retroguardia rossoblù e il club vuole blindarlo per tenerlo in rosa anche nella prossima stagione

Dal suo arrivo nella passata stagione Yerry Mina è diventato subito un solido pilastro della difesa del Cagliari. Il classe 1994 colombiano è giunto in Sardegna lo scorso gennaio e immediatamente ha preso posto nella retroguardia rossoblù diventandone leader tecnico e carismatico.

In estate si sono susseguite diverse voci che volevano l’addio del giocatore, che poteva essere liberato attraverso una clausola di 2 milioni di euro entro una data pre stabilita, ma alla fine il cuore di Mina ha prevalso scegliendo di stare in rossoblù e rinnovando per un’altra stagione, quella in corso.

Ora il Cagliari si trova a lavorare per un ulteriore rinnovo, essendo Mina imprescindibile per la squadra di Davide Nicola, che gioverebbe ad entrambi le parti qualora il giocatore decidesse di salutare in estate per una nuova grande esperienza, portando liquidità economica nelle casse rossoblù.

