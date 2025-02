Licheri risponde a Pittalis: “Si occupi dei problemi dei sardi”

La senatrice del Movimento 5 Stelle risponde a Pittalis, che ha presentato un'interrogazione parlamentare per le parole di Bartolazzi: "Gli consiglierei di guardarsi in casa"

Non si è fatta attendere la replica del Movimento 5 Stelle, attraverso le parole della senatrice Sabrina Licheri, verso l’interrogazione parlamentare presentata da Pietro Pittalis in seguito alle parole dell’assessore Bartolazzi.

“Fa sorridere che l’onorevole Pietro Pittalis possa dedicare il suo tempo ad interrogare ministri su cosa dichiarano gli esponenti della giunta Todde in Sardegna anziché occuparsi in Parlamento dei problemi che riguardano i sardi” ha affermato Licheri.

“Sarebbe più interessante leggere o sentire – prosegue la senatrice – cosa pensa Pittalis delle gravi crisi industriali che colpiscono la nostra Regione, su cui Urso tentenna, o dei quasi 2 miliardi che lo Stato ha ingiustamente sottratto ai sardi tra il 2010 e il 2024, vertenza aperta proprio dalla Todde, o su come è stata gestita la Sanità sarda durante la giunta precedente che lui stessa sosteneva con vigore e passione”.

L’esponente dei 5 Stelle ha poi concluso: “Consiglierei al collega di non perdere tempo attaccando Todde o Bartolazzi, con prese di posizione spesso ridicole, ma di guardarsi in casa visto che il Presidente della Regione Molise, in quota Forza Italia, è stato appena indagato per corruzione”.

