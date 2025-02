Ryanair avverte la Regione: “Eliminate la tassa municipale”

La compagnia minaccia di ridurre drasticamente i voli in Sardegna, soprattutto ad Alghero, se non verrà abolita l'addizionale comunale

Ryanair minaccia di ridurre drasticamente i voli in Sardegna, soprattutto ad Alghero, se non verrà abolita l’addizionale comunale. Nonostante un piano di espansione con 2 milioni di passeggeri in più, 4 nuovi aerei e 30 nuove rotte, la compagnia condiziona gli investimenti all’eliminazione della tassa, ritenendola penalizzante rispetto ad altre regioni italiane.

“Per diversi anni in Sardegna, a febbraio e marzo abbiamo sempre annunciato crescita per la Sardegna e per Cagliari: nuove rotte, nuovi investimenti, raddoppio della capacità di Alghero, l’apertura di Olbia: questo è il primo anno in cui non possiamo annunciare una crescita significativa: il motivo è la municipal tax – ha detto McGuinness – è uno svantaggio competitivo con le altre regioni. Penso che tutti in Sardegna siano consapevoli di quello che sta succedendo nelle altre regioni dell’Italia che aboliscono la municipal tax: queste regioni stanno crescendo molto velocemente con Ryanair. E penso che, se la situazione dovesse rimanere così, assisteremo a una significativa riduzione a Cagliari e Alghero“.

Ryanair considera superato il modello della continuità territoriale e non parteciperà ai relativi bandi. “Noi rinforzeremo quelle regioni che hanno abolito l’addizionale comunale – ha proseguito il Cco di Ryanair –. La Regione Sardegna è consapevole di questo ed è anche consapevole del fatto che se, qualora non si faccia nulla sulla tassa, potrebbe esserci una crisi in inverno per la connettività e una riduzione del numero dei voli a Cagliari, ma anche ad Alghero, dove potrebbe esserci una riduzione molto forte per l’inverno 2025. Speriamo che ci siano feedback positivi”.

La fusione degli aeroporti sardi è un aspetto che la compagnia sta valutando, ma la priorità rimane la competitività. “Noi vogliamo crescere in Sardegna il piano che abbiamo presentato alla Regione prevede 2 milioni di passeggeri in più, 4 nuovi aeromobili (con una base a Olbia o Alghero), un aumento di 30 rotte e passare da 71 ad oltre 100 rotte. Vogliamo crescere, per farlo però è necessario un lavoro insieme alla Regione per aumentare la connettività e per fare in modo che ci sia anche una destagionalizzazione con rotte e voli a sufficienza: oggi vediamo un giorno di febbraio soleggiato, bellissimo, non manca nulla, mancano i passeggeri e i voli, i turisti”.

