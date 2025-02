Cagliari, oltre 200 studenti raccontano i diritti negati in Palestina

Sono stati oltre 200 gli studenti che hanno affollato la sala del Teatro Massimo di Cagliari per un appuntamento interamente dedicato agli alunni delle scuole medie superiori dal titolo “Palestina in cattedra”.

Sei gli Istituti del Sud Sardegna che hanno aderito all’iniziativa: Einaudi Bruno di Muravera, Atzeni di Capoterra, Gramsci Amaldi di Carbonia, Foiso Fois di Cagliari, Pertini di Cagliari e Marconi Lussu di San Gavino.

Durante la mattinata sono stati proiettati i video realizzati nel corso dell’anno scolastico: i primi tre premi sono stati assegnati all’istituto Einaudi Bruno di Muravera, mentre la Menzione speciale è andata al lavoro degli studenti del Marconi Lussu di San Gavino.

“Abbiamo lavorato per oltre tre mesi su tematiche come legalità, educazione civica e diritti negati, come quello all’istruzione, con un focus su Gaza e Cisgiordania” spiega Ornella Loddo, docente di lingua inglese per la scuola Einaudi Bruno di Muravera. “E’ stato un lavoro di equipe tra docenti: gli studenti hanno prodotto dei cortometraggi proprio su questi temi”.

Presente anche il Comune di Cagliari con l’assessora alla Pubblica Istruzione Giulia Andreozzi: “Il coinvolgimento degli studenti è fondamentale, oggi è un’occasione molto importante per loro per conoscere e prendere coscienza su cosa succede in altre parti del mondo, anche per difendersi da tutte le falsità e diventare così dei cittadini e delle cittadine più consapevoli”.

