Selargius, nascondeva la droga in un ovile: 35enne in manette

Operazione antidroga nelle aree rurali di Selargius. Il blitz dei Carabinieri in un ovile ha portato all’arresto di un 35enne di origini nigeriane, residente nella località Pitz’e Pranu, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento è stato eseguito dai militari della Stazione di Selargius, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Abbasanta, nell’ambito di un servizio coordinato dalla Compagnia di Quartu Sant’Elena, finalizzato alla sorveglianza degli ovili e alla prevenzione di traffici illeciti nelle campagne.

Le indagini hanno portato i militari a concentrare l’attenzione su un ovile, individuato come possibile centro di spaccio grazie a una serie di riscontri investigativi. Dopo un’attività di monitoraggio, la scorsa notte è scattato il blitz: i Carabinieri hanno fatto irruzione nella proprietà e proceduto alla perquisizione.

All’interno della struttura sono stati rinvenuti 60 grammi di marijuana già suddivisi in dosi, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 200 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Tutto il materiale è stato sequestrato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza per direttissima, prevista per questa mattina.

