Ogliastra in lutto per Marco Mameli: “Non è possibile morire così a 22 anni”

Ogliastra in lutto per Marco Mameli: “Non è possibile morire così a...

L’intera Ogliastra è in lutto per la scomparsa di Marco Mameli, il 22enne accoltellato nella notte durante i festeggiamenti del Carnevale a Barisardo.

Così il sindaco di Ilbono, Giampietro Murru, ha voluto far sentire la sua vicinanza alla famiglia Mameli anche attraverso un post condiviso sui social: “Non è possibile morire a 22 anni in una festa di carnevale, ciao Marco tutto il paese di Ilbono piange per la tua tragica scomparsa”.

Anche il comune di Jerzu ha voluto mandare il suo messaggio di cordoglio attraverso i propri profili istituzionali, affermando inoltre di aver annullato ogni manifestazione per il Carnevale: “Questo è un lutto che coinvolge tutta l’Ogliastra e, di conseguenza, la manifestazione di carnevale prevista a Jerzu per questo pomeriggio con la partecipazione di alcuni carri allegorici provenienti dai centri vicini viene annullata”.

Intanto proseguono le indagini alla ricerca dell’aggressore, mentre si attendono notizie sullo stato di salute del ragazzo ferito, nelle medesime circostanze, che è stato portato in pronto soccorso a Lanusei.

