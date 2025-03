Dopo la tanta pioggia caduta nelle ultime 48 ore, la Sardegna si prepara ad abbracciare un fine settimana di bel tempo.

Come riferito dalle previsioni, sia sabato 8 che domenica 9 marzo dovrebbe tornare generalmente il sereno, al netto di qualche nuvola sparsa.

Due giorni di tregua che poi dovrebbero aprire le porte per l’arrivo di un nuovo ciclone franco-iberico. Le temperature però non dovrebbero scendere in modo eccessivo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it