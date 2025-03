Blue Zone, New Scientist conferma la Sardegna culla della longevità

New Scientist, settimanale di divulgazione scientifica londinese, ha pubblicato una nuova analisi sulle “blue zone“, ovvero le aree del mondo dove le persone vivono più a lungo.

Il recente report degli scienziati mette in discussione i risultati ottenuti in questi anni, soprattutto il metodo con cui le zone della longevità sono state identificate. Ma la Sardegna viene confermata come culla della longevità: il caso, nato attraverso gli studi del belga Michel Poulain e del ricercatore sardo Gianni Pes, risulterebbe avere una base scientifica e documentale molto solida.

Diverso il caso di altri luoghi del mondo, come Okinawa (Giappone), Nicoya (Costa Rica), Icaria (Grecia) e Loma Linda (California) i cui dati anagrafici sarebbero imprecisi e spesso incompleti.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it