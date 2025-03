Caso Todde, il M5s: “La Corte dei Conti attesta la regolarità delle spese”

Il Movimento 5 Stelle ha ricevuto la valutazione positiva della Corte dei Conti sul rendiconto della campagna elettorale della presidente Alessandra Todde.

“Il collegio della Corte Conti per il controllo sulle spese elettorali nelle elezioni del 2024 in Sardegna ha attestato l’assoluta regolarità della rendicontazione delle spese per la campagna elettorale del M5S e del comitato elettorale, composto da me e dai colleghi Ettore Licheri e Emiliano Fenu”. Annuncia il deputato del M5S Alfonso Colucci.

“Il referto approvato dal Collegio della Corte dei Conti è l’autorevole conferma di quanto abbiamo sempre dichiarato e sostenuto, e cioè l’assoluta legittimità e trasparenza del nostro lavoro in quella competizione elettorale che ha portato all’elezione di Alessandra Todde alla carica di Presidente della Regione Sardegna. Questo pronunciamento smentisce in toto quanto sostenuto dal Collegio regionale di garanzia elettorale della Sardegna“.

“Anche per questo, in modo ancor più convinto, confidiamo sul fatto che l’abnormità del provvedimento assunto dal Collegio regionale e la sua nullità possano essere velocemente accertati nelle competenti sedi giudiziarie”.

E incalza: “Chi fino a ieri ha cavalcato strumentalmente quel pronunciamento regionale, che si dimostra evidentemente infondato, per delegittimarla o fiaccarla nella sua azione politica e amministrativa, oggi legga con attenzione il referto della Corte dei Conti e rifletta su come quel modo pretestuoso e meschino di fare politica del centrodestra abbia recato un grave torto, prima ancora che ad Alessandra, al popolo sardo e alle istituzioni repubblicane”.

