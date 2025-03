E' arrivato il via libera all'unanimità da parte del parlamentino presieduto da Salvatore Corrias. Le elezioni indirette dovrebbero essere indette entro il 30 aprile 2025

Sardegna, ok a proposta per elezione diretta presidenti Province

La Prima commissione del Consiglio regionale della Sardegna ha approvato la proposta di legge nazionale che punta ad introdurre l’elezione diretta dei presidenti delle Province e dei Consigli provinciali.

E’ arrivato infatti il via libera all’unanimità da parte del parlamentino presieduto da Salvatore Corrias. Il testo al suo interno prevede due articoli.

In particolare, nel primo si interviene sulla legge nazionale 56 del 2014, abrogando la parte che prevede l’elezione indiretta del presidente dell’ente intermedio e del Consiglio provinciale.

Viene inoltre reintrodotta anche la giunta come organo delle Province, che era stata sostituita dalla stessa legge del 2014 dall’assemblea dei sindaci.

“Siamo convinti – afferma Corrias – che con questa proposta di legge, approvata all’unanimità in commissione e auspichiamo anche in Aula, il Parlamento e il Governo non possano restare indifferenti a una richiesta di democrazia e di restituzione di piena dignità costituzionale alle Province”.

Per quanto riguarda le elezioni indirette in Sardegna, queste dovrebbero essere indette entro il 30 aprile del 2025 e svolte nei successivi 60 giorni.

