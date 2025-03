Caso Todde, Appendino: “Tutto svolto nel rispetto delle regole”

Chiara Appendino, vice presidente del Movimento 5 stelle, ha parlato in merito al caso Todde che riguarda le rendicontazioni delle spese elettorali.

“Il via libera pieno della Corte dei Conti alla rendicontazione del M5S e del comitato elettorale per le elezioni in Sardegna fa giustizia delle tante nefandezze che sono state dette dal centrodestra contro una persona specchiata come Alessandra Todde, che sta svolgendo il suo mandato di presidente con autorevolezza, competenza e trasparenza, e contro i bravissimi colleghi componenti del Comitato”.

“L’autorevolissima Corte ha sancito che tutto si è svolto nel rispetto delle regole, mi auguro che questo pronunciamento venga tenuto nel dovuto conto in Tribunale e che nel dibattito politico si interrompano le basse e volgari speculazioni”, dichiara Appendino.

