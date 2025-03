Brotzu, nuovo protocollo contro aggressioni a operatori sanitari

L’azienda ospedaliera G. Brotzu di Cagliari ha annunciato l’introduzione della procedura interna gestione degli episodi di violenza contro gli operatori sanitari durante lo svolgimento delle loro mansioni. Il nuovo regolamento si basa sulle direttive del ministero volte a proteggere il personale sanitario e socio-sanitario e a garantire un ambiente di lavoro sicuro.

In risposta ai numerosi episodi di aggressione nei confronti degli operatori sanitari verificatisi in tutta Italia, l’ospedale fornisce al personale dell’Arnas, attraverso questo documento, strumenti e istruzioni pratiche per affrontare eventuali situazioni di violenza.

La normativa vigente ha inasprito le pene per coloro che compiono atti di violenza contro professionisti della sanità e la Legge 113/2020 fissa la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000 per chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive, ovvero moleste nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria

“L’adozione di questa procedura rappresenta un passo significativo nella prevenzione e gestione delle situazioni di rischio, fornendo agli operatori dell’ARNAS strumenti e indicazioni operative per affrontare eventuali episodi di violenza. Sensibilizzare la cittadinanza verso una cultura che eviti ogni forma di violenza, è quanto mai importante anche per difendere il prezioso patrimonio di conoscenze e valori rappresentato dal nostro personale che garantisce un servizio essenziale per la tutela della salute di ognuno di noi”, dichiara il Direttore Generale dell’ARNAS G. Brotzu.

