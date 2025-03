Cagliari, completata la riparazione idrica in via Flavio Gioia

Completata la riparazione della rete idrica in via Flavio Gioia. I tecnici di Abbanoa hanno completato nella giornata di martedì 11 marzo 2025 la riparazione della rete idrica di via Flavio Gioia dove si era verificata una dispersione di fronte ad un edificio con la facciata interessata dal pericolo di caduta calcinacci.

La Protezione civile del Comune di Cagliari aveva provveduto al tempestivo transennamento del marciapiede ma per procedere alla riparazione è stato necessario attendere che fossero messi in sicurezza i balconi e i cornicioni del palazzo.

Il Comune, intervenendo in autotutela, ha messo in sicurezza il sito e dopo aver rimosso le transenne, i tecnici di Abbanoa hanno provveduto con la riparazione della condotta. Nei prossimi giorni, una volta assestato lo scavo, verrà ripristinata anche la pavimentazione del marciapiede.

