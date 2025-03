Dramma a Sestu: è morto il 19enne coinvolto in un incidente

Si sono purtroppo rivelati vani i soccorsi nei confronti del giovane motociclista rimasto coinvolto in un incidente stradale con un’auto questa mattina a Sestu.

Il ragazzo, un 19enne, ha infatti perso la vita, nonostante i tentativi disperati da parte del personale delle ambulanze giunte sul posto di rianimarlo.

Il fatto si è verificato poco dopo mezzogiorno, poco dopo l’incrocio tra via Cagliari e via Molinari. Aperte le indagini per cercare di ricostruire la dinamica dello scontro.

Stando a quanto emerso in prima battuta, l’impatto tra i due veicoli avrebbe sbalzato il ragazzo di circa 30 metri.

