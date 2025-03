Meteo, termometri giù e neve sul Gennargentu | Tidili: “Episodio effimero”

Il noto meteorologo ha riportato sui social gli effetti del calo delle temperature delle ultime ore, ma fa notare come l'inverno appena trascorso sia stato anomalo

Termometri in picchiata in queste ore e nevicate sul Gennargentu. La Sardegna torna improvvisamente all’inverno dopo un assaggio di primavera e dopo le piogge della scorsa settimana. Il calo delle temperature però sarà effimero e questo dovrebbe essere solo l’ultimo episodio di un inverno piuttosto debole.

“Leggera spolverata di neve sul Gennargentu dai 1300 mslm. Solo un accenno d’inverno che però non cambia il bilancio della stagione” spiega il meteorologo Matteo Tidili sui social. “Un episodio effimero che non può certo compensare il non inverno che abbiamo vissuto finora”.

