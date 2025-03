Cagliari, apre il mercato provvisorio di Piazza Nazzari | Serra: “Rispettati i tempi”

Ha aperto per la prima volta questa mattina alle 9.30 il cancello del mercato provvisorio di Piazza Nazzari, a Cagliari. La struttura, destinata ad accogliere i concessionari durante i lavori di restauro del mercato di San Benedetto, ha visto l’ingresso dei primi clienti, che si erano radunati in via Sant’Alenixedda in attesa dell’inaugurazione.

Anche il parcheggio adiacente all’ingresso di via Sant’Alenixedda, con i suoi 172 posti auto, è pronto e operativo. L’intero piano trasportistico è stato completato, con le modifiche alla viabilità della zona introdotte già lo scorso autunno. Inoltre, il servizio di bus-navette del Ctm è attivo per facilitare l’accesso alla struttura provvisoria, collegando il quartiere da via Paoli a via Galilei, fino a via Manzoni.

“Un lavoro di collaborazione abbastanza intenso con gli operatori per poter definire al meglio la struttura all’interno” spiega l’assessore allo sviluppo economico e settori produttivi, Carlo Serra. “Adesso i box sono pronti, sono allestiti, e stanno aspettando solamente i clienti che da adesso sono assiepati all’ingresso. Siamo molto contenti anche di aver rispettato i tempi che ci eravamo dati con gli operatori per l’apertura il 18 marzo”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it