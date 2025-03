Asl Cagliari, confermato lo stato d’agitazione: ecco il motivo

La Ugl denuncia le numerose disapplicazioni contrattuali ai danni dei lavoratori del Santissima Trinità e della Asl: la direzione non si è presentata all'incontro col Prefetto

I rappresentanti della Uil Fpl hanno annunciato il permanere dello stato di agitazione dei lavoratori della Asl di Cagliari in seguito al mancato incontro con la Direzione Aziendale.

Il sindacato denuncia da tempo numerose disapplicazioni contrattuali in azienda ai danni dei lavoratori. Per questo motivo era stato convocato un incontro da parte del Prefetto di Cagliari. Ma la Direzione non si è presentata.

“Fatto mai accaduto. L’atteggiamento della direzione Asl di Cagliari è vergognoso e sconcertante. Non c’è limite al peggio. Manifesta se mai ce ne fosse ancora bisogno, la totale inadeguatezza di questa Direzione Aziendale, che ancora una volta sceglie scientemente di sottrarsi al confronto e di perseverare nel grave comportamento” fa sapere il segretario generale Uil Fpl Priamo Foddis.

Diverse le rivendicazioni dei lavoratori, fra le quali: mancata indennità di assistenza domiciliare, mancato pagamento eccedenze orarie anno 2023- 2024, mancata revisione regolamento performance e valutazioni del personale, mancata soluzione della situazione parcheggi e mancata soluzione della situazione distributori divise del P.O. SS Trinità.

Il sindacato chiede l’intervento della giunta regionale per una risoluzione della grave situazione che perdura da diverso tempo.

