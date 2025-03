Cagliari, schianto nella notte sull’Asse Mediano: due feriti

Brutto incidente nella notte a Cagliari sull’Asse Mediano. Un’auto ha sbandato e si è schiantata contro il guardrail, riportando ingenti danni.

A bordo del veicolo c’erano due persone, conducente e passeggero, entrambe rimaste ferite. Soccorse dal 118, sono state trasportate in ospedale: una al Brotzu e l’altra al Santissima Trinità, entrambe con codice giallo e fortunatamente solo con lievi lesioni.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente autonomo. Il tratto stradale vicino allo svincolo per Pirri è rimasto chiuso al traffico per circa un’ora per consentire i soccorsi e la rimozione del veicolo.

