Paolo e Manola, la pista della tragica fatalità resta la più accreditata

Gli investigatori al momento sembrano propendere per l'ipotesi della caduta accidentale della coppia dal promontorio di Cala Fighera, ma l'esatta dinamica resta un mistero

Non sembra esserci molto spazio per ipotesi alternative alla tragica fatalità sulla fine di Manola Mascia e Paolo Durzu. Secondo gli investigatori, la pista che si sta consolidando è quella secondo cui i due giovani fidanzati sarebbero precipitati in mare dalla scogliera di Cala Fighera durante un’escursione.

Secondo la ricostruzione degli investigatori della Squadra Mobile, dei Vigili del Fuoco e della Guardia Costiera, la coppia è caduta da un’altezza di circa 40 metri, finendo sugli scogli. Non c’è però ancora una dinamica esatta e al momento si valutano diverse ipotesi. Uno dei due potrebbe essere scivolato sulle rocce, rese viscide dall’umidità, e l’altro potrebbe aver tentato di trattenerlo, rimanendo però trascinato nella caduta.

La pista dell’omicidio-suicidio resta marginale. Dalle indagini è emerso che Manola e Paolo avevano un rapporto sereno, senza segni di particolari tensioni. Vero è che tra le famiglie non correva buon sangue e che la famiglia della ragazza guardava con sospetto il 33enne. Ma nel rapporto di coppia non appare nessuna criticità. A rafforzare la tesi anche la testimonianza di un barista che proprio martedì aveva servito alla coppia l’ultimo caffè prima dell’escursione, descrivendo i due come sereni.

Il corpo di Paolo è stato individuato ieri mattina dopo le 9.30, incastrato tra gli scogli a una decina di metri dal punto in cui due giorni prima era stata rinvenuta la salma di Manola. Sul posto erano presenti i Vigili del Fuoco, la Polizia Scientifica e la Guardia Costiera. A dare la tragica notizia ai genitori del ragazzo è stato l’ammiraglio Giovanni Stella, comandante della Direzione Marittima e della Capitaneria di Porto di Cagliari.

Il medico legale Roberto Demontis, presente sul posto, ha rilevato una frattura cranica compatibile con l’impatto sugli scogli. L’autopsia su Manola invece, già completata, ha confermato l’assenza di segni di violenza e la causa del decesso dovuta a un trauma cranico provocato dalla caduta. Dall’esame del corpo di Paolo, in programma oggi, non si attendono grandi novità. La pista dell’incidente resta solida.

