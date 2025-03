Tragedia nel bresciano, perde la vita un 34enne di Seui

L'uomo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della propria auto precipitando per centinaia di metri in una scarpata

Un uomo originario della Sardegna ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto a Borno, in provincia di Brescia. Si tratta di Manuel Magnolia, 34enne, residente a Seui.

Il trentaquattrenne, domiciliato nel comune di Darfo, stava percorrendo una strada che collega la Valcamonica con la Val di Scalve a bordo di una Fiat Panda, quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada in una scarpata. Secondo le ricostruzioni della stampa locale, la caduta dell’auto è stata arrestata da alcuni alberi, mentre l’uomo è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, precipitando per centinaia di metri. La violenta caduta non gli ha lasciato scampo.

A dare l’allarme, dopo diversi giorni, è stato il proprietario del terreno dove è avvenuto l’incidente, che ha notato la Panda incastrata tra i tronchi e, più in basso, il corpo senza vita del conducente.

