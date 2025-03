Volata anche a +14, nel finale gli ospiti rosicchiano qualche punto ma il match si chiude 93-89. Punto quasi esclamativo sul discorso salvezza per i sassaresi

La Dinamo cambia marcia nel finale e supera in volata Cremona

Importante successo in chiave salvezza per la Dinamo Sassari che si è imposta ai danni della Vanoli Cremona per 93-89.

Punti preziosissimi all’interno di un match che inizialmente è stato piuttosto combattuto, ma che i padroni di casa hanno saputo incanalare nei binari giusti nel finale.

Buona prova per il neoacquisto Weber che dopo aver faticato un po’ a trovare punti dal campo, è poi riuscito nel suo intento. Punto esclamativo quasi definitivo sulla salvezza.

La partita

Il match appare subito equilibrato, ma estremamente polarizzato dalla folate offensive dell’una o dell’altra squadra. Così capita che Cremona si spinga persino sino ad un incredibile +10 nel primo quarto di gioco (21-11), grazie ad un ispiratissimo Willis, in doppia cifra dopo pochi minuti.

La Dinamo si sveglia però tutta d’un colpo riuscendo nel finale a ribaltare la situazione con la tripla di Veronesi che vale il 23-22.

Secondo quarto che vive sugli stessi binari del precedente, anche se qui nessuna delle due squadre riesce a prendere il largo. Sassari sbaglia tante scelte offensive, Cremona invece no e riesce quindi a tenersi avanti nel punteggio nuovamente grazie a Willis e all’ex di turno Lacey.

In casa biancoblù, Thomas si batte e a volte sfonda con successo, altre no. Nel finale però è lui l’uomo capace di accorciare le distanze ed evitare il -4 a fine primo tempo, che si tramuta invece in un -2 con un 40-42.

Si torna sul parquet dopo l’intervallo lungo e la partita si accende subito. Veronesi e Lacey danno spettacolo sul fronte triple e nasce un botta e risposta continuo che si risolve solo alla fine del quarto in favore della Dinamo.

In mezzo, finalmente le penetrazioni vanno a buon fine. Lo dimostra prima Bibbins, poi Cappelletti e Thomas che ritrova punti dopo qualche minuto di digiuno. Nel finale però, è il neoacquisto Weber a trovare i primi punti della sua gara e il canestro che fa chiudere avanti i biancoblù sul 68-65.

Nel quarto periodo però Sassari fa capire di avere energie in più che la Vanoli non ha. Così Tambone, Fobbs e Weber mettono subito le cose in chiaro dando il “là” alla fuga dei padroni di casa che si spingono anche ad un +14.

Willis e Davis provano a scuotere gli ospiti, ma ormai la frittata è fatta: gli ultimi spezzettati minuti portano 2 punti d’oro alla Dinamo che si porta così a quota 18 in classifica. Il match si chiude 93-89.

