Felicitazioni in casa Cagliari: è nata la figlia di Luperto

Felicitazioni in casa Cagliari: Sebastiano Luperto e la moglie Fabiana hanno annunciato sui social la nascita della figlia Viola.

Con un post su Instagram, il difensore rossoblù ha accolto la piccola e reso nota la lieta novella.

“Forte e coraggiosa come mamma; determinata e paziente come papà. Hai aspettato che arrivasse papà, e con eleganza, hai deciso di nascere il 23. Non può essere un caso, uno dei miei preziosi numeri! Quanta potenza, quanta magia… Benvenuta al mondo Viola! Mamma e papà sono già pazzi di te”.

