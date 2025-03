Pasqua in Sardegna, è boom di ricerche sul web: +18% rispetto al 2024

Pasqua in Sardegna, è boom di ricerche sul web: +18% rispetto al...

La Sardegna si conferma tra le mete più ambite anche per le vacanze di Pasqua. Secondo i dati raccolti da Feries attraverso i suoi portali Agriturismo.it e CaseVacanza.it, l’Isola si posiziona al secondo posto tra le destinazioni più ambite, con un aumento delle ricerche del 18% rispetto al 2024, preceduta solo dalla Toscana e seguita dalla Liguria (+7%).

Le prenotazioni per le vacanze primaverili mostrano una durata media di otto giorni, con un budget medio di circa 160 euro a notte per alloggio. Tra le destinazioni sarde più gettonate c’è l’Isola di San Pietro, che con il suo mare turchese, le scogliere spettacolari e le calette nascoste, rappresenta un angolo di paradiso lontano dal turismo di massa. Il borgo di Carloforte affascina con le sue casette color pastello e la forte identità che lo caratterizza.

L’enogastronomia locale è un’altra attrattiva imperdibile: il tonno rosso, simbolo della pesca locale, e il cascà, un particolare cous cous di derivazione genovese, sono tra i piatti più rappresentativi della zona. Soggiornare in una casa vacanze o in un agriturismo nel sud della Sardegna permette di esplorare non solo l’Isola di San Pietro, ma anche le splendide spiagge incontaminate, i borghi caratteristici e la cultura autentica del territorio.

