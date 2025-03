Cagliari, Mina insuperabile: è primo in Serie A per duelli vinti

Il Cagliari si gode Yerry Mina, difensore colombiano che dal suo arrivo ha dato tutt’altra linfa alla retroguardia rossoblù. In attesa di capire quale sarà il futuro del calciatore, Mina vuole continuare a dare tutto per raggiungere l’obiettivo del club isolano.

Ciò viene dimostrato da una speciale classifica stilata dalla Lega Serie A in merito ai duelli vinti in questo campionato ancora in corso dove a primeggiare è proprio Yerry Mina con 179 duelli conquistati a proprio favore. Alle sue spalle l’attaccante del Parma Milan Djuric con 174 e Coppola del Verona con 156 in coabitazione con il biancoceleste Zaccagni.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it