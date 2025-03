Sassari, rapine a donne, anziani e disabili: due uomini in manette

Due rapinatori, responsabili di aggressioni notturne ai danni di donne sole e persone con disabilità, sono stati arrestati a Sassari.

Gli individui sono stati identificati dagli agenti della Squadra mobile della Questura locale e posti in stato di arresto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Sassari, su richiesta della Procura.

Le rapine sono state commesse nelle ultime settimane, nella città di Sassari. In un’occasione, una donna anziana è stata brutalmente aggredita, trascinata a terra e ha riportato fratture vertebrali con una prognosi di 90 giorni.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it