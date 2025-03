Cagliari, variazione del traffico in viale Diaz e vie limitrofe

Per la realizzazione di lavori della metropolitana leggera di Cagliari, cambia provvisoriamente il traffico nella zona di viale Diaz. A voce, l’ordinanza dirigenziale n. 711/2025 prevede nello specifico le seguenti prescrizioni, a partire da giovedì 27 marzo sino al 31 dicembre 2025.

Nel viale Diaz, tra via Della Stazione Vecchia e viale Bonaria: riduzione di carreggiata in entrambi i sensi marcia con una corsia (per senso di marcia) residua aperta alla circolazione veicolare da 3,50 metri di larghezza; revoca della corsia riservata al trasporto pubblico locale; istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i sensi marcia, con validità 0-24; istituzione del limite di velocità di 30 Km/ora in entrambi i sensi marcia; resta aperta alla circolazione l’intersezione viale Diaz – via Sonnino;

Nel viale Diaz, direzione Poetto: revoca della svolta a sinistra all’intersezione via Della Stazione Vecchia; istituzione delle direzioni consentite diritto e destra all’intersezione con la via Sonnino regolate dall’impianto semaforico.

Nel viale Diaz, direzione piazza Amendola: istituzione delle direzioni consentite diritto e sinistra all’intersezione con la via Sonnino regolate dall’impianto semaforico.

Nella via Sonnino, semicarreggiata sinistra in direzione viale Diaz, intersezione viale Bonaria: istituzione delle direzioni consentite diritto e sinistra regolate dall’impianto semaforico.

Nel viale Bonaria, tratto da via Sonnino a via Della Stazione Vecchia nel medesimo senso di marcia:revoca della corsia riservata al trasporto pubblico locale.

Nella via Sonnino, tratto da viale Bonaria a intersezione viale Diaz compresa:istituzione del limite di velocità di 30 Km/ora.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it