Rizzi contro la passeggiata del cammello a Ovodda: “A Nuoro lo Stato non esiste”

L'attivista per i diritti degli animali torna alla carica contro l'allevatore Michele Ladu per la passeggiata con il cammello Rodolfo a Ovodda, accusando anche le autorità

L’attivista Enrico Rizzi torna alla carica contro Michele Ladu, l’allevatore proprietario del cammello Rodolfo che a Ovodda è diventato una star. L’animalista si è scagliato con un post sui social contro le foto postate da Ladu in cui si vede il grosso mammifero a spasso per le vie del paese.

A far indignare Rizzi, in particolare, sono le foto davanti al Municipio e alla caserma dei Carabinieri. “Prima davanti al Comune di Ovodda, poi sfidando perfino le Autorità con un passaggio davanti la stazione dei Carabinieri” scrive Rizzi.

“Come per dire… ‘tanto non mi dicono nulla, faccio ciò che voglio’.

Prendo atto che in provincia di Nuoro lo Stato evidentemente non esiste ed ognuno può fare ciò che vuole, violando le leggi italiane. Complimenti”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it