Iglesias, tenta di truffare un’anziana: arrestato un 54enne

Un uomo di 54 anni è stato arrestato a Iglesias per aver tentato di truffare diversi anziani: raccontava di rischiare il posto di lavoro per avere soldi

I Carabinieri di Iglesias hanno arrestato per tentata truffa aggravata un operaio 54enne residente a Carbonia, sospettato di aver messo a segno diverse truffe ai danni di persone anziane negli ultimi mesi.

L’uomo era già sotto osservazione da parte dei militari, che avevano allertato gli esercenti della zona affinché segnalassero eventuali comportamenti sospetti. Ed è stato proprio il direttore di un negozio, insospettito dai suoi movimenti, a chiamare il 112 e permettere l’intervento tempestivo dei Carabinieri.

Il truffatore aveva avvicinato una 77enne di Villamassargia, raccontandole di avere l’auto ferma dal meccanico e di aver bisogno urgente di denaro per ripararla e non perdere il lavoro. La donna stava per prelevare i soldi, ma l’intervento delle forze dell’ordine ha evitato la truffa.

Gli accertamenti hanno confermato che l’uomo non aveva alcuna macchina da ritirare e che si trattava di un raggiro. Già noto alle forze dell’ordine, è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo, mentre l’episodio è stato segnalato anche al suo datore di lavoro.

