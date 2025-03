Cagliari, droga dal finestrino dopo l’alt: fuggono e vengono bloccati

Fortunatamente, nonostante le manovre azzardate e pericolose del mezzo dei fuggitivi, non si sono registrati feriti

Un’auto non si è fermata al segnale di stop intimato dalla Polizia, dando così inizio a un inseguimento che da viale Monastir si è concluso in via Crespellani, a Mulinu Becciu. Durante la fuga, gli occupanti del veicolo hanno lanciato un involucro, successivamente recuperato dagli agenti.

Fortunatamente, nonostante le manovre azzardate e pericolose del mezzo dei fuggitivi, non si sono registrati feriti. L’abilità e la professionalità dei poliziotti della Squadra volante della questura di Cagliari hanno infine permesso di bloccare l’auto e fermare le due persone a bordo.

È stato recuperato anche l’involucro lanciato, contenente sostanza stupefacente. Sono in corso ulteriori accertamenti, con perquisizioni nelle abitazioni dei due fermati, la cui posizione sarà valutata al termine di tutte le verifiche.

