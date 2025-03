Finanziaria, Alessandro Solinas: “Questo testo ottima base di partenza”

"La Commissione ha lavorato in maniera egregia per riuscire a portare in Aula il testo nel minor tempo possibile", aggiunge Alessandro Solinas

Alessandro Solinas del M5S, presidente della III commissione, si è detto soddisfatto per l’approvazione del Prs, della Legge di Stabilità 2025 e del Bilancio di previsione 2025-2027 in commissione.

“Questo testo rappresenta un’ottima base di partenza che dà risposte importanti. La Commissione ha lavorato in maniera egregia per riuscire a portare in Aula il testo nel minor tempo possibile senza, però, comprimere il dibattito e dedicando la maggior parte del tempo alle audizioni”, sottolinea il presidente.

Il Parlamentino ha anche approvato il quarto mese di esercizio provvisorio, con l’astensione della minoranza, e gli emendamenti presentati dalla Giunta regionale. Nominati relatori per la Manovra finanziaria il presidente Alessandro Solinas (M5S), per la maggioranza, e il vice presidente Giuseppe Talanas (FI), per la minoranza. Relatori per l’esercizio provvisorio il presidente Solinas per la maggioranza e il consigliere Fausto Piga (FdI) per la minoranza.

