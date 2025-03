Chi era Mauro Abis, il parapendista morto a Capo Pecora

Abis si era lanciato insieme a un amico, ma qualcosa è andato storto. I soccorritori in elicottero hanno individuato sulla scogliera il corpo senza vita dell'uomo

Il sessantenne ritrovato senza vita questa mattina, 27 marzo, a Capo Pecora era Mauro Abis. Originario di Sardara, dove gestiva l’attività di famiglia, Abis aveva una grande passione per lo sport, in particolare per il parapendio. Nel 2014 si era candidato alle elezioni regionali.

Abis si era lanciato insieme a un amico, ma qualcosa è andato storto. L’altro parapendista si è accorto subito che le condizioni meteo erano sfavorevoli ed è riuscito a tornare indietro. Accortosi che l’amico non era dietro di lui, ha dato l’allarme intorno alle 18.30 di ieri.

Intorno alle 11 di stamattina, i soccorritori in elicottero hanno individuato sulla scogliera il corpo senza vita di Mauro Abis. Inutile l’intervento medico del Soccorso Alpino. L’elicottero ha inoltre elitrasportato un medico per la constatazione del decesso. Il corpo è stato recuperato e portato a terra dal Drago 148.

