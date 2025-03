Sant’Antioco, rinvenuto e bonificato del materiale esplosivo

Le forze dell'ordine sono a lavoro per comprendere la provenienza del materiale esplosivo e identificare eventuali responsabili

Nella mattinata odierna, i Carabinieri della Stazione di Sant’Antioco, con il supporto della Motovedetta MTV 709 e del Nucleo Antisabotaggio del Reparto Operativo – Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Cagliari, sono intervenuti in località “Cala Sapone” a seguito di una segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa.

L’intervento si è reso necessario dopo il rinvenimento, tra la vegetazione della zona, di un involucro in plastica contenente trenta candelotti di gelatina esplosiva da cava, materiale estremamente pericoloso se non correttamente maneggiato e potenzialmente letale in caso di utilizzo improprio.

L’area è stata immediatamente isolata e messa in sicurezza dal personale specializzato del Nucleo Antisabotaggio, che ha proceduto alle operazioni di sopralluogo e bonifica, culminate con la deflagrazione controllata del materiale esplodente in condizioni di massima sicurezza.

L’Autorità Giudiziaria è stata tempestivamente informata dai Carabinieri della Stazione di Sant’Antioco che stanno procedendo con ulteriori accertamenti per chiarire la provenienza del materiale esplosivo e identificare eventuali responsabili. Le indagini proseguiranno per garantire la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori episodi di questo genere.

