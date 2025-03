Diego e Tamara, l’incredibile coincidenza del numero 30: sposi porta fortuna

La coppia di novelli sposi non è voluta mancare all'Unipol Domus per Cagliari-Monza, ma a sorprendere è l'incredibile coincidenza con il numero 30

Una coincidenza davvero particolare quella che ha accompagnato la giornata felice di Diego e Tamara. I due novelli sposi di Assemini, tifosissimi del Cagliari, non sono voluti mancare all’appuntamento per lo scontro salvezza contro il Monza e, dopo la cerimonia in chiesa, si sono presentati all’Unipol Domus.

Il club sardo gli ha omaggiati con la maglia numero 30 prima della partita, in onore del giorno delle nozze il 30 marzo, ma anche il numero di maglia del loro idolo in comune Leonardo Pavoletti.

Il numero però ha incredibilmente predetto anche il risultato della partita: 3-0 per il Cagliari. Una coincidenza che ha subito scatenato i social, con i tifosi rossoblù che ora vogliono gli sposini anche a Empoli.

“Tanti auguri a Diego e Tamara, tifosi del Cagliari sposi oggi allo stadio di Cagliari. Sulla maglia, tra l’altro, hanno pure anticipato il risultato della partita” scherza la nota pagina Chiamarsi Bomber.

