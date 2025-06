Cagliari, definito il programma delle amichevoli pre campionato 2025/2026

Il Cagliari darà il via alla sua preparazione per la stagione 2025/26 il prossimo 13 luglio, subito dopo i consueti test e le visite mediche

Il Cagliari darà il via alla sua preparazione per la stagione 2025/26 il prossimo 13 luglio, subito dopo i consueti test e le visite mediche al CRAI Sport Center. La squadra rossoblù si sposterà poi a Ponte di Legno (Brescia) per il ritiro estivo, stabilendo il proprio quartier generale presso il “Blu Hotel Acquaseria”. È stata definita gran parte del programma di amichevoli che guiderà la squadra di mister Fabio Pisacane verso l’esordio ufficiale in Coppa Italia, fissato per il 16 agosto.

Il primo appuntamento amichevole è in programma per sabato 19 luglio alle ore 17, sul Campo sportivo Comunale di Temù, dove il Cagliari affronterà l’Ospitaletto Franciacorta, squadra che militerà nella prossima Serie C. Successivamente, i rossoblù si trasferiranno in Austria per il secondo test, previsto per il 23 luglio alle 19:30 contro il Galatasaray alla Raiffeisen Arena di Linz.

Pochi giorni dopo, il 26 luglio alle 14, la squadra sarà impegnata in Germania, all’Heinz von Heiden Arena di Hannover, contro la formazione di casa. Il rientro in Sardegna segnerà un momento speciale: l’Unipol Domus ospiterà il Saint-Étienne per la prima edizione del prestigioso “Trofeo Gigi Riva”.

