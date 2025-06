Cagliari, Makoumbou vicino all’addio: accordo con il Samsunspor

Il centrocampista congolese del Cagliari è a un passo dal trasferimento in Turchia: accordo in dirittura d'arrivo

Antoine Makoumbou è vicinissimo a lasciare il Cagliari. A confermare l’operazione è Fabrizio Romano, uno dei giornalisti più autorevoli del calciomercato internazionale, che ha rivelato come il centrocampista congolese sia a un passo dal trasferimento al Samsunspor, club della massima serie turca.

Secondo Romano, le due società hanno raggiunto un accordo verbale per il trasferimento, e anche il giocatore ha dato il proprio assenso alla trattativa. L’ultimo passaggio formale sarà la firma sul contratto, attesa entro la prossima settimana, che renderà ufficiale la separazione tra il Cagliari e uno dei protagonisti delle ultime stagioni rossoblù.

Makoumbou, arrivato in Sardegna nel 2022, ha collezionato oltre 70 presenze in maglia rossoblù, dimostrandosi un centrocampista fisico, duttile e affidabile. Il trasferimento al Samsunspor rappresenta per lui una nuova sfida, mentre per il Cagliari si apre la necessità di individuare un sostituto all’altezza. Piace Drissa Camara del Parma.

