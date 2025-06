Lorenzo Patta ha ricevuto l'applauso del presidente Fidal e del direttore tecnico della nazionale per il punto guadagnato correndo da infortunato

Atletica, Italia campione d’Europa | Applausi per Patta: “Il nostro simbolo”

Il presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera, Stefano Mei, non nasconde l’emozione per il secondo successo azzurro nell’Europeo per Nazioni.

Gli azzurri si confermano campioni a due anni dalla vittoria di Chorzow, grazie a una splendida prestazione collettiva. Decisiva l’ultima giornata di gare allo stadio Vallehermoso con le vittorie di Leonardo Fabbri nel peso e Larissa Iapichino nel lungo, ma anche il secondo posto di Fausto Desalu nei 200 metri maschili, così come fondamentale anche il contributo di una stellare Dalia Kaddari nei 200 metri femminili.

“Abbiamo dimostrato ancora una volta che l’atletica traina tutto lo sport italiano” ha detto Mei. “Vincere la Coppa Europa di atletica non è una sciocchezza, vincere medaglie in atletica è la cosa più difficile di tutte”.

Parole importanti poi per l’atleta più sfortunato, l’oristanese Lorenzo Patta, protagonista però di un gesto stoico che ha segnato la storia di questo Europeo quanto una medaglia.

“Abbiamo fatto più punti della scorsa edizione, e tutti pensavano che non saremmo riusciti a bissare” prosegue Mei. “Meno vittorie, è vero, ma con tantissimi podi. E con i ragazzi, anche quelli che non hanno fatto performance straordinarie, che hanno dato il massimo in campo, a cominciare da Lorenzo Patta, che considero il simbolo di questa edizione della manifestazione: ha portato il suo punto anche da stirato”.

Felicità anche nelle parole del Direttore tecnico Antonio La Torre. “Avevo chiesto occhi di fuoco, e si è visto che tipo di risposta sono stati capaci di dare i nostri atleti. Questa è ancora più bella e sofferta di quella di due anni fa. Qui eravamo sfavoriti dal pronostico, poi la Germania ci ha fatto sì qualche regalo, ma anche a noi è mancata qualcosa, anzi, a dire il vero, una gara per intero, i 100 metri di Patta. Il suo punto ha un grande valore simbolico“.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it