Paura a Terralba, scontro tra camion e furgone: conducenti in ospedale

Poco dopo le 11 di stamattina la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Oristano ha ricevuto una richiesta di intervento per un incidente stradale accaduto in prossimità della zona industriale di Terralba sulla SP61.

Un camion cisterna che trasportava liquami e un furgone frigo, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati. Inviata sul posto la squadra della centrale dei Vigili del fuoco di Oristano che ha messo in sicurezza i due mezzi.

I due conducenti sono stati trasportati dal servizio sanitario all’ospedale per le cure del caso. Sul posto le forze dell’ordine per quanto di loro competenza.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it