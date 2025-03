La Guardia di Finanza ha portato a termine un sequestro record di cocaina a Sestu, uno dei più ingenti in Sardegna

Sestu, maxi blitz della Finanza: sequestrata cocaina per 10 milioni di euro

Un’operazione antidroga imponente ha portato al sequestro di oltre un quintale di cocaina nel Cagliaritano. Si tratta di uno dei più grandi colpi inferti al narcotraffico in Sardegna. La Guardia di Finanza di Cagliari, nell’ambito di un blitz condotto sabato scorso, ha intercettato e confiscato 110 chili di stupefacente, suddiviso in 100 panetti. Il valore di mercato della droga avrebbe superato i 10 milioni di euro, alimentando un vasto giro di spaccio.

Le indagini hanno permesso di ricostruire le fasi dello scambio avvenuto in un’area isolata di Sestu. Gli agenti hanno notato un autoarticolato con targa polacca mentre consegnava quattro borse sospette a un uomo a bordo di un’utilitaria. L’atteggiamento furtivo dei due ha insospettito i finanzieri, che sono intervenuti per fermarli. La perquisizione ha confermato i sospetti: all’interno dei borsoni era nascosta la cocaina, oltre a una somma in contanti pari a 29.500 euro, presumibilmente derivante dall’attività illecita.

I due uomini, colti in flagrante, sono stati immediatamente arrestati e trasferiti nel carcere di Uta. Le autorità stanno ora approfondendo le indagini per individuare eventuali complici e ricostruire la rete di distribuzione della droga.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it