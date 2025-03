Giulini: “Ad Empoli gara cruciale per il cammino del Cagliari”

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato a seguito della vittoria dei rossoblù ai danni del Monza, con il punteggio di 3-0 grazie alle reti di Viola, Gaetano e Luvumbo.

“La cosa che mi ha fatto più piacere è stata la coesione fra i componenti. Il mister e lo staff hanno unito i ragazzi. E’ la vittoria dell’unità di intenti, è fondamentale su un’isola che le componenti vadano d’accordo. Lo stadio era stra colmo, devo ringraziare la Nord e la Sud“, dichiara il patron rossoblù a Dazn.

“Andiamo a Empoli, sarà una gara cruciale per il nostro cammino. Non voglio che la vittoria abbassi la tensione. Lì si gioca tutto, per il mister ci sarà un briciolo di emozione, l’anno scorso ha contribuito a una salvezza importante”.

