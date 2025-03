Sardegna con fecondità più bassa d’Italia: 0,91 figli per donna

Oltre alla fecondità preoccupa anche l'aspettativa di vita: in Sardegna è in calo del 5,8 per mille, peggio solo la Basilicata con il 6,3 per mille

Nel 2024, il Trentino-Alto Adige si conferma la regione italiana con il tasso di natalità più elevato, registrando una media di 1,39 figli per donna, sebbene in lieve calo rispetto all’anno precedente (1,43). La Sardegna, d’altra parte, mantiene il primato negativo, con il tasso di natalità più basso del paese: nel 2024, la media è di 0,91 figli per donna, lo stesso valore del 2023. Questi dati emergono dagli indicatori demografici pubblicati oggi dall’Istat.

Tra le regioni con i tassi di natalità più bassi si trovano anche il Molise (1,04), la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (che ha subito la diminuzione più significativa, passando da 1,17 a 1,05) e la Basilicata (1,09, stabile rispetto al 2023). Basilicata, Sardegna e Molise, insieme al Lazio (33,3 anni), sono anche le regioni in cui le donne tendono ad avere figli in età più avanzata: nelle prime due, l’età media al parto è di 33,2 anni, mentre in Molise è di 33,1 anni.

Un dato positivo riguarda l’aumento significativo dell’aspettativa di vita in Italia, che nel 2024 si attesta a 83,4 anni, quasi cinque mesi in più rispetto al 2023. Tuttavia, nelle aree interne del paese si registra una perdita di popolazione più marcata rispetto ai centri urbani e alle regioni che presentano i maggiori cali demografici, come la Basilicata (-6,3 per mille) e la Sardegna (-5,8 per mille).

