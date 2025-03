Nuoro, maxi esercitazione Ue contro incendi boschivi: durerà 5 giorni

Le esercitazioni si terranno dal 7 all'11 aprile. Previsti 7 moduli operativi di cui 6 per la lotta agli incendi via terra e uno dedicato all'utilizzo di mezzi aerei.

Arriva in Sardegna una maxi esercitazione internazionale della Protezione Civile che si terrà dal 7 all’11 aprile tra Nuoro, Mamoiada e Orani: un test per capire come fare fronte agli incendi boschivi.

Saranno cinque giorni di prove in cui si svilupperanno delle strategie da adottare e tra le azioni in programma vi è persino un’evacuazione simulata di una residenza per anziani.

In totale ci saranno 7 moduli operativi di cui 6 specializzati nella lotta al fuoco via terra provenienti da Austria, Bulgaria, Grecia, Romania, Slovacchia e Slovenia, e uno specializzato nel contrastare gli incendi con mezzi aerei, proveniente dalla Grecia.

“Affrontare il tema degli incendi boschivi, in un contesto come questo, è fondamentale – ha affermato la presidente Alessandra Todde – Ci permette di testare la capacità organizzativa e operativa della Sardegna, preparandoci a scenari che speriamo di non dover mai affrontare, ma che troppo spesso ci troviamo a gestire”.

La presidente si è poi soffermata sulla scelta di “Su Pinu” come luogo per il campo base: “La scelta di Su Pinu come campo base ha un forte valore simbolico, è un luogo a cui tengo particolarmente, perché sarà la sede della futura Scuola Forestale, un progetto fortemente voluto e strategico per la tutela e la gestione del territorio”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it