Vedi Stintino e poi ti sposi: Bibbins chiede la mano alla fidanzata

Playmaker della Dinamo e del suo matrimonio: il punto di riferimento della squadra sassarese Justin Bibbins qualche giorno fa ha fatto la sua proposta di matrimonio alla fidanzata Samantha. A far da cornice è stata la splendida spiaggia della Pelosa di Stintino.

Una grande riunione di famiglia conclusa nel migliore dei modi, visto che in occasione della sfida contro Trapani tra gli spalti vi era anche il fratello di Bibbins con la compagna.

Tra l’altro, non è la prima volta che un giocatore della Dinamo sceglie La Pelosa come luogo per la sua proposta: come ricorda la Dinamo sui social, nel 2019 Jack Cooley si propose alla sua fidanzata Alexandra.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it