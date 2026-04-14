Verso Inter-Cagliari, Mazzitelli ko: l’esito degli accertamenti

Il Cagliari prepara la sfida contro l’Inter: Mazzitelli si ferma ancora per infortunio e Pavoletti lavora a parte

Prosegue la marcia di avvicinamento del Cagliari alla delicata trasferta contro l’Inter, in programma venerdì 17 aprile allo stadio di San Siro, anticipo della 33ª giornata di Serie A.

La squadra ha svolto una nuova seduta di allenamento ieri al Crai Sport Center, articolata in una prima fase di attivazione seguita da esercitazioni tecniche, per poi concludere con un lavoro aerobico.

Le notizie meno positive arrivano dall’infermeria. Luca Mazzitelli è stato costretto a fermarsi nuovamente dopo gli accertamenti strumentali effettuati nelle ultime ore, che hanno evidenziato una lieve lesione fasciale al polpaccio destro.

Il centrocampista era rientrato tra i titolari nell’ultima gara contro la Cremonese, ma aveva dovuto lasciare il campo dopo circa mezz’ora proprio a causa del riacutizzarsi del problema. Una situazione che si trascina ormai da diverse settimane: già dalla fine di febbraio il giocatore convive con questo fastidio, che ne ha limitato sensibilmente l’impiego nelle ultime partite.

Prosegue invece il lavoro personalizzato per Leonardo Pavoletti, ancora impegnato in un percorso differenziato per recuperare la migliore condizione fisica. La gara contro l’Inter rappresenta un banco di prova importante per i rossoblù, chiamati a dare continuità dopo il successo ottenuto nell’ultimo turno di campionato. L’operazione salvezza, infatti, è tutt’altro che chiusa.

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