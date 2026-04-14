Policlinico di Cagliari, nuova donazione multiorgano: salverà diverse vite

Un gesto di straordinaria generosità ha reso possibile un nuovo intervento di donazione multiorgano al Policlinico Duilio Casula di Cagliari. Nei giorni scorsi, grazie al consenso espresso in vita da una donna di 61 anni, sono stati prelevati con successo 4 organi – cuore, fegato e reni – destinati a pazienti in attesa di trapianto.

L’operazione rappresenta un risultato significativo sul piano sanitario e umano, reso possibile dalla collaborazione tra diverse équipe mediche, regionali e provenienti dal resto d’Italia. Il coordinamento delle attività è stato affidato al dottor Marcello Saba, responsabile locale dei trapianti per l’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, in sinergia con il Centro Regionale Trapianti guidato dal dottor Lorenzo D’Antonio.

Nel sottolineare l’importanza dell’intervento, Saba ha voluto ricordare il significato profondo del gesto compiuto dalla donatrice: “Un sentito ringraziamento alla paziente che con il consenso alla donazione ha reso possibile tutto questo e ha regalato nuova vita a diversi riceventi in attesa di trapianto. Inoltre, rinnoviamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia”.

Determinante è stato il contributo di un ampio team multidisciplinare. L’attività di osservazione e prelievo, ha spiegato Saba, “è stata resa possibile grazie alla disponibilità di tutti i professionisti coinvolti che con senso di dedizione e con professionalità hanno permesso di raggiungere il risultato sperato”.

Tra i reparti coinvolti figurano l’Anestesia e Rianimazione, la Neurologia, la Radiologia, il Laboratorio analisi, la Direzione medica aziendale e il servizio ambulanze, che ha curato il trasferimento delle équipe e degli organi.

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