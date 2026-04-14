Salvini: “No a misure stile Covid, ma costo dei voli il vero problema”

Il caro carburante torna al centro del dibattito politico, con possibili ripercussioni sul trasporto aereo e sulla mobilità nazionale. A intervenire è il vice premier Matteo Salvini, che esclude scenari restrittivi simili a quelli vissuti durante la pandemia, ma lancia un segnale di attenzione sul fronte dei voli soprattutto per la Sardegna.

Nel corso di un intervento radiofonico a Rtl, Salvini ha voluto chiarire la posizione del governo rispetto a eventuali misure emergenziali: “Non sono allo studio né razionamenti, né targhe alterne, né chiusura delle fabbriche, delle scuole o didattica a distanza. Tornare ai tempi del Covid mi fa inorridire al solo pensiero”.

Una dichiarazione netta, volta a rassicurare cittadini e imprese in un momento segnato dalle tensioni internazionali. Ma il nodo principale resta però quello legato all’aumento del prezzo del carburante per aerei, che potrebbe incidere direttamente sulle tariffe dei voli. “Sicuramente il carburante per aerei è quello che è raddoppiato nell’arco di alcuni giorni. Le compagnie mi chiedono di aumentare il prezzo dei biglietti per i cittadini, anche per la continuità territoriale, per la Sardegna, per la Sicilia, per la Calabria, per il Friuli. Io per il momento sono riuscito a tenere tutto fermo.”

Secondo il leader della Lega, il rischio di rincari è concreto, soprattutto per le tratte che garantiscono i collegamenti con le aree più periferiche del Paese. Particolarmente delicata la situazione per le isole e le regioni meno collegate, come la Sardegna, dove il trasporto aereo rappresenta un servizio essenziale.

L’evoluzione del quadro internazionale resta determinante. Il ministro sottolinea infatti che una crisi prolungata potrebbe rendere difficile mantenere invariati i costi. “È chiaro che se il conflitto, il caro gasolio, il caro cherosene andasse avanti per altre settimane sarebbe complicato tenere tutto fermo. Quello del trasporto aereo è l’unico vero problema contingente”.

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